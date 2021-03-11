اليوم السابع
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قصة عثور سيدتين على حطام طائرة سقطت عام 1948 على جبل فى أسكتلندا؟ صور

الخميس، 11 مارس 2021 12:09 م
قصة عثور سيدتين على حطام طائرة سقطت عام 1948 على جبل فى أسكتلندا؟ صور السيدتان مع الحطام
ريهام عبد الله

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عثرت سيدتان بريطانيتان على حطام طائرة سقطت على جبل اسكتلندى كانت تقل 20 راكبًا عام 1948، بينما كانتا تتنزهان.

 

وتمكنت كلا من باميلا أيتكين، 39 عامًا، وصديقتها كاثرين جافني، 53 عامًا، من العثور على أكوام من المعادن الملتوية وشظايا المحرك في جبل آيرش لو في شمال أيرشاير، بالقرب من بلدة لارجس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

لكن كان من الواضح أنهم لم يكونا أول من عثر على الحطام، إذ وجدا اسم محفور على المعدن، عام 1971 ووجه مبتسم على جانب إحدى القطع المعدنية.

 

أجزاء من المحرك
أجزاء من المحرك
 
السيدتان تعثران على الحطام
السيدتان تعثران على الحطام

 

ويُعتقد أن الحطام هو لطائرة الخطوط الجوية البريطانية الأوروبية S200P التي سقطت على الجبل الاسكتلندى في 21 أبريل 1948، وفقًا لصحيفة ديلي ريكورد.

 

وكانت الطائرة تقل عشرون راكبا على متن رحلة قصيرة المدى من مطار لندن، نورثولت إلى مطار جلاسكو رينفرو، وبأعجوبة، نجا جميع من كانوا على متن الطائرة من الحادث، رغم أن الطائرة تحولت لكرة نارية عملاقة.

 

وقالت آيتكين: "لقد وجدنا أنا وصديقتى كاثرين حطام طائرة على التلال الاسكتلندية، لم أستطع أن أصدق حجم الذى لا يزال موجودًا وكانت بعض الأجزاء لا تزال سليمة".

 

الحطام
الحطام
 

واستمرت :"لقد كنت أنا وصديقتى كاثرين نسير ونتنزه على التلال في الخارج لاستكشاف جميع تلالنا المحلية، حيث لا يمكننا الذهاب بعيدًا الآن بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشى جائحة كورونا".

 

ونشرت السيدتان صور الحطام عبر فيسبوك، وسارع متابعيهم فى التعليق على الصور، وكتب أحدهم: "قد تعتقد أن الحطام كان سيتم إزالته للتحقيق في حادث جوي من قبل هيئة الطيران المدنى".

 

وأضاف آخر: "لأكون صادقًا، لم أكن أعرف أن حطام الطائرات كان مايزال على الجبال الاسكتلندية، كنت أعتقد أن مهندسي الطائرات سيعثرون على أي حطام لاكتشاف سبب تحطم الطائرة".


حطام طائرة

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الجبال الاسكتلندية

اسكتلندا

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