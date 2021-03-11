فيديو يرصد عدم تأثر آثار أبو سمبل بأسوان بالهزة الأرضية

وقال الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبو سمبل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهزة الأرضية لم تؤثر على معبدى الملك رمسيس الثانى والملكة نفرتارى بأبو سمبل، حيث تمت مراعاة الكوارث الطبيعية فى عملية نقل المعبد، موضحا أن المواطنين فى مدينة أبو سمبل لم يشعروا بالهزة.

من جانبه، نفى الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، تعرض أى أثر فى نطاق محافظة أسوان أو مدينة أبو سمبل بالهزة الأرضية الخفيفة التى سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وأكد مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يتردد حول تأثر آثار أبو سمبل بالزلزال مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن معابد أبو سمبل فتحت أبوابها بشكل طبيعى اليوم، واستقبلت الزوار الأجانب من مختلف جنسيات العالم دون أن يشعروا بأى شيئ.

كانت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت اليوم الخميس الموافق 2021/03/11 هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى :

- وقت الحدوث: 4:12 صباحا بالتوقيت المحلي

- القوة: 3.2 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.77 شمالا

خط الطول : 31.54 شرقا .

العمق : 10 كم

ولم يرد للمعهد أی شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت في تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلى.