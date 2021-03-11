اليوم السابع
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خالد صلاح
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فتح باب تلقى طلبات حجز المرحلة الثالثة للوحدات السكنية بمدينة زفتى بالغربية

الخميس، 11 مارس 2021 12:04 م
فتح باب تلقى طلبات حجز المرحلة الثالثة للوحدات السكنية بمدينة زفتى بالغربية المهندس محمد سراج رئيس مدينة زفتى
الغربية فريق المحافظات

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قال المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه من المقرر فتح باب تلقى الطلبات لحجز باقى الوحدات السكنية " المرحلة الثالثة " بالمشروع القومى للإسكان فى أرض الجزيرة خلف بنك مصر "طريق سندبسط" من اليوم 2021/3/11 وحتى 2021/4/11 .

وأضاف رئيس المدينة، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن على المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية تقديم الطلبات فى إدارة الإيرادات بقسم الإسكان بمجلس مدينة زفتى، ولن يتم قبول الطلبات المقدمة قبل الموعد المحدد أو بعدها.

 


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