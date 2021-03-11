اليوم السابع
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عصارة قصب متنقلة.. أحمد يحقق حلمه وينشئ مشروعه الخاص بالمنيا.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 09:00 ص
عصارة قصب متنقلة.. أحمد يحقق حلمه وينشئ مشروعه الخاص بالمنيا.. صور شاب يتجول بعصارة قصب فى الشوراع
المنيا -حسن عبد الغفار

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على الطريق الدائرى بمركز مطاى، التابع لمحافظة المنيا، يقف أحمد بـ"تروسيكل" يحمل فوقه عصارة القصب، ويتجمع حوله أصحاب السيارات لتناول العصير الرطب.

ويقول أحمد عبد السلام، 35 سنة: راودتنى الفكرة منذ 4 سنوات، لكن الظروف كانت تقف حائلا بينى وبين تنفيذ المشروع، زادت الفكرة عندى بعد أن شاهدت العصارة على وسائل التواصل الاجتماعى، لم أتردد وقمت بجمع المبلغ وقررت تنفيذ المشروع .

ويضيف "أحمد" أن الفكرة جديدة ونالت إعجاب الكثير من الناس، وهى عبارة عن عصارة قصب بكل معنى الكلمة ولكن حجمها أصغر من الموجودة بالمحلات.

وتابع: دائما الحاجة أم الاختراع، وأنا لا أملك من المال ما يساعدنى على فكرة الإيجار وهذا ما دفعنى للإسراع فى تنفيذ المشروع، والحمد لله المشروع ساعدنى أن أعيش حياة كريمة وهناك الكثيرين من الزبائن لا يشربوا عصير القصب سوى من عصارة أحمد .

ويقول إن التروسيكل يوجد فوقه كل شيء من الثلج وخزان المياه، وكل ما يتعلق بالعصارة حتى الأكياس موجودة بالداخل، مضيفا أن العصارة لا ينقصها أى شيء والفارق الوحيد بينها وبين العصارات بالمحلات هى الحجم فقط .

وتابع قائلا: ابدأ اليوم من الصباح الباكر حتى الساعات الأولى من الليل وتمكنت فى وقت قصير من تجميع الناس حولى، وخاصة أصحاب السيارات.

 
احمد يشرح مكونات العصارة
احمد يشرح مكونات العصارة

احمد يصنع عصير القصب
احمد يصنع عصير القصب

سيارات النقل تتوقف لشراء العصير
سيارات النقل تتوقف لشراء العصير

سيارات النقل تتوقف لشراء عصير القصب
سيارات النقل تتوقف لشراء عصير القصب

عصارة قصب فى الشارع (1)
عصارة قصب فى الشارع

عصارة قصب فى الشارع (2)
عصارة قصب فى الشارع

عصارة قصب فى الشارع (3)
عصارة قصب فى الشارع

عصارة قصب فى الشارع (4)
عصارة قصب فى الشارع

 


مركز مطاى

المشروعات الصغيرة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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