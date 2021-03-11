عامل يقتل جاره طعنا بـ"سكين" بسبب خلافات الجيرة فى الخانكة بالقليوبية

تخلص عامل من جاره طعنا بـ"سكين" فى منطقة الخانكة بالقليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بمقتل عامل 23 سنة، مقيم بحي الكتيب دائرة المركز، إثر طعنه بالبطن.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة جاره، 25 عاماً، مقيم بذات العنوان، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام المتهم على إثرها بطعنه بسكين في البطن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.