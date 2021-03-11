ضبط 36 قطعة سلاح وتنفيذ 1255 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، وتم ضبط 36 قطعة سلاح متنوعة، وتنفيذ 1225 حكما قضائيا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عن ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62×39، و7 بندقية خرطوش عيار 12 وطبنجة عيار 9 مم، وكذا "10" طلقات من ذات العيار، و6 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و14 فرد روسي محلي الصنع، و"6" قطع سلاح أبيض.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة من ضبط عامل وربة منزل يقيمان بمركز جهينة، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية بتهمة "عاهة وسلاح"، كما تم تحرير "3" قضايا تسول بالطريق العام واستغلال الأطفال في أعمال التسول، وتم تنفيذ "1225" حكما قضائيا، ورصد 475 مخالفة مرورية.