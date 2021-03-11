ضبط 27 ألف عبوة دواء داخل مخزن غير مرخص فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فيصل محمود جودة، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وبتوجيهات من مدير عام إدارة الصيدلة الدكتور ناصر أبو حسين، والدكتور هاني عبد العال شمس الدين، مدير التفتيش الصيدلى، ومفتشي الصيدلة بالمديرية بدعم من مفتشي الصيدلة بإدارة أشمون الطبية بالتوجه إلى قرية الفرعونية مركز أشمون.

وأسفر التفتيش عن ضبط مكان غير مرخص يعمل كمخزن أدوية وبه كمية كبيرة من الأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة بواقع 27 ألفا و200 عبوة وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 213 ألف جنيه تقريباً وتم تحرير محضر جنح أشمون وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وعلى صعيد آخر وبدعم من عناصر التفتيش بالإدارة العامة للصيدلة بالتعاون مع مباحث شبين الكوم تم شن حملة على صيدليات مدينه شبين الكوم، حيث أسفر التفتيش عن تغيب المدير المسئول وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة، وكذلك العثور على أدوية منشورات غش تجارى وأدوية مخالفة للتسعير الجبري وعينات مجانية معروضة للبيع وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 93 ألف جنيه تقريباً وتم تحرير محضر جنح شبين الكوم وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.