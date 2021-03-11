اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بـ"أحداث البحر الأعظم" للحكم

الخميس، 11 مارس 2021 12:37 م
زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة المتهمين بـ"أحداث البحر الأعظم" للحكم المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهارده، من 3 سنوات، يوم 11 مارس 2018، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تحجز إعادة محاكمة محمد بديع و 13 آخرين فى أحداث البحر الأعظم للحكم.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 


احداث البحر الاعظم

محاكمه الاخوان باحداث الجيزه

الجنايات

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة