ختام الدورة التدريبية لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية حول الملكية العقارية

كتب إبراهيم قاسم

اختتم رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، الدورة التدريبية التي عقدها المركز القومي للدراسات القضائية، بالمركز بمبنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية على مدار يومين، حول المشكلات العملية في دعاوى الملكية العقارية.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة التي تستهدف رفع قدرات القضاة، وإلمامهم بجميع المسائل المتخصصة، وتعزيز وتنمية مهاراتهم في مجال النزاعات القضائية المتعلقة بتسجيل العقارية.

حاضر خلال الدورة التدريبية الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعددا من المحاضرات الهامة حول فائدة شهر وتسجيل الملكية العقارية والدعوى واجبة التسكين والشهر والتسجيل وإجراءاتها والسجل العيني وشهر محاضر الصلح وتسجيل ملكية الأراضى الصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتسجيل الحكم النهائي وانتقال الملكية العقارية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشهر العقارى والتوثيق.

وتستند فلسفة وزارة العدل فى تطوير المنظومة القضائية فى مصر، لتحقيق العدالة الناجزة إلى رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل التى تتخلص فى مجموعة محاور أبرزها تطوير وتجديد المحاكم من الداخل والخارج وطلائها بالوان موحدة فى المحافظة الواحدة، بجانب إدخال نظام الميكنة فى جميع مراحل التقاضي بدأ من قسم الشرطة انتهاء إلى تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيا وإقامة الدعاوى وتجديد الحبس عن بعد.

كما تتضمن المحاور تطوير التشريعات الحاكمة لعملية التقاضى، والنظر فى سن تشريعات جديدة تواكب العصر وتحقق الردع العام، علاوة على الاهتمام باعداد كوادر قضائية شبابية قادرة إلى القيادة، من خلال تكثيف التدريبات والمشاركة فى المؤتمرات والندوات لإثقال الخبرات والمهارات، والعمل على تشجيع شباب القضاة فى جميع الهيئات القضائية بتكريم المتميزين منهم كلا فى مجاله، مع تطوير الجهات المعاونة للقضاة كالطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى.