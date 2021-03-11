حى أول طنطا يزيل عقارا مائلا من 8 طوابق لخطورته على الأرواح.. صور

الغربية عادل ضرة

نجح حى أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود، رئيس الحى ومقاول الهدم بالمحافظة فى إزالة البرج السكنى المائل والمكون من أرضى وميزان و8 طوابق لخطورته على الأرواح.

واستمرت أعمال الهدم لمدة شهر كامل، حيث قام عمال الهدم بتكسير أسقف الأدوار السكنية بالداخل، يدويا حتى الطابق الرابع، وبعد ذلك تم استخدام المعدات حتى تمت الإزالة الكلية حتى سطح الأرض، وتم فرض كردون أمنى فى محيط العقار لمنع اقتراب المارة منه، والانتهاء منه حتى سطح الأرض.

كان المحاسب عادل داود رئيس حى أول طنطا بمحافظة الغربية قد تابع خلال الفترة الماضية، أعمال إخلاء العقار المائل بشارع الحرية مع مصطفى كامل بحى أول طنطا، والمكون من دور أرضى وميزان و8 أدوار، لخطورته على السكان نظرا لوجود ميول به.

وتوجهت لجنة من الإدارة الهندسية بالحى لمكان العقار، وتم التنبيه على السكان بسرعة الإخلاء وإنزال أغراضهم حفاظا على أرواحهم.

وتم إخلاء العقار بالكامل، وتكليف مقاول الهدم بالمحافظة بالبدء فى أعمال الإزالة، حتى سطح الأرض.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الإسكان لمعاينة العقار وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وميزان و8أدوار علوية بأبعاد 11.60×7.5م.

وقامت اللجنة بالاطلاع على رخصة ترميم العقار الصادرة فى 22/1/2019 برقم 176 من حى أول طنطا بناء على تنفيذ حكم المحكمة بالطعن رقم 6903 لسنة 43 ق جلسة 15/3/2013 لترميم العقار ترميما فنيا شاملا مع تدعيم الأساسات تحت إشراف هندسي.

وأوصت اللجنة بإعادة العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل المعاينات اللازمة للعقار، حيث مر على طعن المحكمة أكثر من 7 سنوات لإعادة تقييم الوضع الحالى للمبني.



اعمال إزالة البرج المائل



البرج المائل قبل الهدم