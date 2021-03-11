جدولة مستحقات أصحاب الورش الحرفية وتمليكها فى المنطقة الصناعية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

وافق الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية الصناعية على جدولة المستحقات والمتأخرات المالية على أصحاب الورش الفنية الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وهى أحد أهم المشاكل المتراكمة منذ إنشاء المنطقة الصناعية فى عام 1996.

وأكد العميد أحمد عز المشرف، العام على المناطق الصناعية بالمحافظة، فى بيان، أن تدخل محافظ أسوان ساهم فى إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل المتراكمة حيث تم أيضاً الموافقة على تمليك هذه الورش للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بعد دفع المستحقات بالكامل.

وأوضح أنه خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المشرف العام على المناطق الصناعية وبحضور مسئولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، مضيفا أنه تم تكليف شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإعداد مقايسات إعادة تأهيل المجمع الصناعى على أن يتم تخصيص الوحدات الشاغرة بالمجمع بعد حصرها عن طريق المحافظه، بالإضافة إلى قيام مسئولى الجهاز بزيارة ميدانية للمجمع مرة على الأقل شهرياً للتعامل أولاً بأول مع إحتياجات ومشاكل المستفيدين.