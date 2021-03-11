تنفيذ أكبر مستشفى متطور بالوادى الجديد بتكلفة 500 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن الأجهزة التنفيذية المختصة تستكمل تنفيذ أكبر مستشفى متطور بالمحافظة، والذى يجرى إنشاؤه بمدخل مدينة موط بالداخلة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 513 مليون جنيه و750 ألف جنيه، حيث جرى تنفيذ حوالى 70% من حجم الإنشاءات والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يقام على مساحة 19 ألف متر بمدينة موط ومن المقرر أن ينتهى المشروع خلال العام الجارى وتبلغ طاقة المستشفى 118 سريرا ويقدم الخدمة الطبية لأبناء مركز الداخلة وقراه، ويجرى تنفيذه بتكلفة 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية.