اليوم السابع
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تعيين 600 شاب والتفتيش على 739 منشأة بسوهاج

الخميس، 11 مارس 2021 10:25 ص
تعيين 600 شاب والتفتيش على 739 منشأة بسوهاج توظيف - ارشيفية
كتب محمود راغب

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قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين  600 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 106 فرصة عمل منهم 19 من ذوى الهمم والقدرات .
 
ونفذت المديرية  8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى : المساحة ، والسباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، والحدادة واللحام ، والإنترنت والتسويق الشبكي ، والطاقة الشمسية  استفاد منها  111 متدرباً ، فضلا عن  عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، ومهنة السباكة الصحية  لـ 20 متدرباً ومتدربة  .
 
كما فتشت المديرية على 739 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 22 محضراً ، وعمل 6  ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 5 حملات تفتيشية و 3 ندوات توعية في مجال عمل الطفل ، كما تم عقد 5 ندوات مفاوضة جماعية ، و 7 ندوات زيادة الإنتاج ، وندوتين للتوعية بأخطار السموم البيضاء ، وعقد 11 ندوة للمرأة منها 4 ندوات لمناقشة المشكلة السكانية ، و 7 ندوات لمناقشة موضوعات المرأة " ختان الإناث ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر ، تنظيم الأسرة ، حقوق المرأة في القانون 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن عقد 7 ندوات بعنوان "حلوة الذرية بس مسئولية" بمكتب عمل الكوثر ، ومركز التدريب المهني بسوهاج ، العربة المتنقلة ، ومصنع الأصلي للملابس الجاهزة.
 
وقالت المديرية  في تقريرها عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 194 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 83 عاملا منهم ، 63 منحة مولود بإجمالى 127 ألف جنيه ،  33 ألف جنيه لـ 11 عاملا منحة زواج ، و 14 ألف جنيه منحة وفاة لـ 7 لأقارب من الدرجة الأولي لـ 7  عمال ، و 20 ألف جنيه منح وفاة 2 عمال آخرين  .
 
كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 560 عاملا بإجمالى 120 ألفاً و125  جنيه ، فضلاً عن تسجيل 389 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم .
 
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 641 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 9 شكاوى ، تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة شكوتين للقضاء ، وتم حفظ شكوتان ، وتبقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .
 
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة ، وإعادة التفتيش على 307 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 142 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 10 شكاوى ومنح 5 تراخيص  .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .
 
 
 
 

القوى العامله

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فرص عمل

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