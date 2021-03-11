تعرف على مستجدات توفيق الأوضاع وتقنين العقارات والمنازل بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل مختلف المناطق السكنية على مستوى محافظة أسوان.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل تعرف علي مستجدات توفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل بأسوان

أولاً: تشمل الأسعار الجديدة مختلف المناطق السكنية على مستوى المحافظة

ثانياً : يهدف ذلك الي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقاً للاستقرار الأسري والاقتصادي.

ثالثاً: ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 %

رابعاً: سيستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل وذلك بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط

خامساً: تم حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ... ألخ )

سادساً : إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن

سابعاً : سيساهم ذلك في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة

ثامناً :حيث تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة

تاسعاً : تم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمناً جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل

تاسعاً: ناشد محافظ أسوان المواطنين المقيمين بهذه المنازل بسرعة دفع رسوم الرفع المساحى والمعاينة تمهيداً لإنهاء إجراءات التسعير فور ورود موافقة وزارة المالية وتقنين أوضاعهم بشكل نهائى .