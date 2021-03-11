اليوم السابع
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تعرف على خطة استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى فى المنوفية

الخميس، 11 مارس 2021 03:30 م
تعرف على خطة استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى فى المنوفية أحمد سويد مدير تعليم المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، خطة استئناف الدراسة بجميع مدارس محافظة المنوفية خلال الفصل الدراسى الثاني، حيث أكد الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، أنه سيتم موافاة المدارس بخطة توزيع المناهج والامتحانات الشهرية وكافة التعليمات المتعلقة فور ورودها من الوزارة، وشدد على مراعاة اتباع كافة الإجراءات الاحترازيـة والتدابير الوقائية.

 

وأكد سويد فى بيان له، أن أيام الدراسة بمدارس المحافظة خمسة أيام أسبوعيا، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات الاستثنائيـة والتناوب وعودة جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس إلى أعمالهم مع مراعاة ألا تقل ساعات العمل عن (35) ساعة أسبوعيا، ويستثنى من ذلك المصابون بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين لهم بموجب تقارير طبية رسمية معتمدة .

 

كما وجه سويد بوضع الجداول بما يتناسب مع الظروف الراهنة وتوزيع وتقسيم حضور الطلاب على مدار أيام الدراسة بالأسبوع وفقا لظروف كل مدرسة وبالتنسيق التام مع التعليم المختص بالإدارة والمديرية، وبما يضمن عدم تواجد جميع طلاب المدرسة فى وقت واحد.

 

وفى ذات السياق، شدد مدير المديرية على استمرار تطهير المدارس وتعقيمها يوميـا قبل وبعد نهاية اليوم الدراسى مع ضرورة  المتابعة الدقيقة للطلاب والعاملين واتخـاذ كافة الإجراءات اللازمـة فور الاشتباه بالإصابة وإبلاغ الإدارة والمديرية فور حدوث أى مشكلة.


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