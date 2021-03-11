اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تطهير المدينة الجامعية للبنات بأسيوط بعد إخلائها تمهيدا لبدء التسكين

الخميس، 11 مارس 2021 02:35 م
تطهير المدينة الجامعية للبنات بأسيوط بعد إخلائها تمهيدا لبدء التسكين تعقيم المدينة الجامعية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير الجارية بالمدينة الجامعية للطالبات، إثر إخلاء المدينة الجامعية للطالبات؛ تمهيدا لعودتهن فى الأسبوع القادم، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع الطالبات والعاملين بالمدينة الجامعية.
 
كما تفقد المدينة الجامعية للطلاب للاطمئنان على أحوال الطلاب، حيث التقى بعدد من الطلاب فى صلاة الظهر بمسجد المدينة، وذلك للتأكد من استقرار كافة الأمور المعيشية والتغذية الخاصة بالطلاب، وأكد أن صحة الطلاب وسلامتهم هى أولوية إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.
 
وشدد على ضرورة تنظيف وتعقيم المباني والمطبخ وأدوات الطبخ بشكل دوري حفاظا على سلامة وصحة الجميع، كما استمع لعدد من الطلاب، فيما يخص بعض الصعوبات التي تواجه الطلاب ومقترحات حلها بالمدينة الجامعية للطلاب.
 
ورافقه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة والدكتور أحمد يوسف والدكتور وليد صابر بالمكتب الفني لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط وحسام مهران مدير المدن الجامعية للوجه القبلي والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وحنان عبد الحميد رئيسة الإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اسيوط

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كليات البنات بأسيوط بعد ثبوت حالتين كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:41 م

‏"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر

الإثنين، 08 مارس 2021 01:25 م

الأزهر يطلق مسابقة "أندى الأصوات" الأولى من نوعها لتسجيل القرآن بالقراءات العشر والروايات العشرين.. تجهيز استوديو داخل الجامع الأزهر.. وغلق باب التقدم 31 مارس.. ولجنة من كبار المتخصصين لتحديد الفائزين

الإثنين، 08 مارس 2021 09:00 ص

فقد بصره منذ ولادته فأنار الله طريقه بالقرآن.. معاذ طالب كفيف بقنا حفظ القرآن الكريم فى السابعة من عمره..حصل على إجازتين فى القراءة.. أمنيته أن يصبح أستاذًا بجامعة الأزهر.. ويوجه الشكر لأسرته ومعلميه..فيديو صور

الأحد، 07 مارس 2021 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة