تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما بتهمة التنقيب عن الآثار فى المعصرة بحلوان

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحل البلاغ، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات، وعثر بداخلها على حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.