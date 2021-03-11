تأبين اللاعب عبد الرحمن عاطف المتوفى بالملعب بالشرقية بحضور أعضاء من مجلس نواب

الشرقية - فريق المحافظات

بدأ منذ قليل تأبين اللاعب عبد الرحمن عاطف، لاعب مركز شباب القنايات الذى لقى ربه بعد أن ابتلع لسانه أثناء لعبه ضمن فريق القنايات ضد نادى الرواد بالعاشر من رمضان ضمن دورى القسم الرابع بمقر مركز الشباب بمدينة القنايات.

وحضر التأبين الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وعدد من قيادات الشباب والرياضة وأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.

وقال محمد جمال ندا، رئيس مركز مجلس إدارة شباب القنايات، إن الجمع تأثر بوفاة اللاعب خاصة أنه كان من اللاعبين المتميزين رياضيا وخلقيا وتمت الدعوة لتأبين اللاعب اليوم بمقر مركز الشباب.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اللاعب تم ضمه لمركز الشباب منذ موسمين، وأنه تم تحديد موعد اجتماع طارئ غدا الجمعة لمناقشة كيفية دعم أسرة اللاعب، لافتا إلى أن اللاعب ترك أثرا طيبا بين زملائه اللاعبين والذين تأثروا نفسيا لفراقه وهو بين أيديهم.

وأعلن رئيس مركز الشباب، أن اللاعبين والجهاز الفنى قرروا أن يتبرعوا بكل مكافآتهم لأسرة اللاعب تضامنا منهم مع أسرته، وأن إدارة النادى تفكر فى وقف النشاط الرياضى بالمركز حرصا على نفسية زملائه اللاعبين وتأثرهم بما حدث وحزنهم على زميلهم.

وكان أهالى قرية السناجرة قد شيعوا جثمان اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 عامًا، ابن مركز أبو حماد ولاعب فريق القنايات بمحافظة الشرقية، الإثنين حيث ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة القدم بين فريق القنايات ونادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان ضمن دورة الدرجة الثالثة وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، حيث لفظ أنفاسه هناك وتم نقله إلى مسقط رأسه بقرية السناجرة التابعة لوحدة الصوة المحلية لمركز أبو حماد محافظة الشرقية وتم أداء صلاة الجنازة عليه.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر حكمدار فرقة الجنوب والعاشر من رمضان، بوصول اللاعب لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية وتوفى أثناء عملية إنقاذه.

وكان سقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبى لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.