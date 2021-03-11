بولتيكو: 2020 الأشد فتكا فى تاريخ تسجيل الوفيات بأمريكا والسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن معدل الوفيات فى الولايات المتحدة زاد العام الماضى بنسبة 15% بسبب جائحة كورونا، ما يجعله العام الأشد فتكا فى تاريخ تسجيل الوفيات بأمريكا، وفقا لما سيعلنه مركز الوقاية من الأمراض.

وأضافت المجلة، نقلا عن مسئولين رفيعى المستوى بالإدارة الأمريكية، أن الوكالة ستقدم ملخصا لنتائجها فى النسخة المقبلة، من تقرير معدل الإصابة بالأمراض والوفاة الأسبوعى، وسيتناول التحليل تفاصيل المعدلات التى يموت بها سكان الولايات المتحدة من مختلف الأعراق نتيجة الإصابة بالفيروس، وأيضا العدد الإجمالى للوفيات فى كل فئة ديموجرافية.

وأشار المجلة إلى أن كوفيد 19 كان ثالث سبب رئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة، بعد أمراض القلب والسرطان، وكان السبب الثالث للوفاة عادة "إصابات غير مقصودة"، لكن كل محله كورونا فى عام 2020.

ووجدت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة إن أكثر من 3 ملايين شخص توفوا فى الولايات المتحدة العام الماضى.

وتوضح بولتيكو أن هذا التقرير سيعد المرة الأولى التى تعترف فيها الوكالة الأمريكية بارتفاع معدل الوفيات الوطنى فى الولايات المتحدة العام الماضى، وأن كوفيد 19 لعب دورا فى هذه الزيادة.

ووفقا لبيانات مراكز الوقاية من الأمراض، فإن الزيادة فى عام 2020 هى الأكبر منذ عام 1918، عندما مات مئات الآلاف من الأنفلونزا فى خضم الحرب العالمية الأولى، وبالمقارنة، انخفض معدل الوفيات فى عام 2019 بنسبة 1.2% عن إجمالى عددهم فى عام 2018.

وتقول المصادر إنه تم تسريع التقرير من أجل المراجعة داخل مراكز الوقاية من الأمراض، مع تسابق الوكالة لإضفاء الطابع الرسمى على دراسات إضافية حول وفيات كوفيد 19 فى عام 2020، كما أن كبار المسئولين بالوكالة حريصون على عرض العمل الذى تقوم به من أجل تحسين فهم تأثير الفيروس على الملونين فى أمريكا.