انتظام حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وسط تقلبات الطقس

كتب عبد الرحمن سيد

شهد صباح اليوم الخميس، الطريق الدائرى حالة من السيولة المرورية أمام حركة السيارات في الذروة الأولى ، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لرصد اى كثافات للمركبات بقطاعات الطريق، وذلك في الاتجاه القادم من المرج و السلام وصولا الى المريوطية ، وأمام القادم من السلام اتجاه الهرم، وسط مراقبة لحركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة أعلى الطريق.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.