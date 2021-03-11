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القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

الخميس، 11 مارس 2021 03:21 م
القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع
كتب زكى القاضى

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تمكنت عناصر من القوات البحرية، فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبو قير، وعلى مسافة 45 كم، حيث وردت إشارة استغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس 11/3/2021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من (11) فردا من جنسيات مختلفة.
 
وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد (5) وحدة بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ وتم انتشال (10) أفراد منهم (9) أحياء ( 7 فرد سورى، 2 فرد مصرى)، وفرد متوفى فلسطينى، وجارٍ البحث عن فرد سورى مفقود.
 
وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.
 
القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع (1)
 

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع (2)
 

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع (3)
 

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع (4)
 

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