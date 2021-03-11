القبض على موظف اختلس أموال شركة يعمل بها فى قنا

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على المال العام، فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام محاسب بفرع إحدى الشركات بمحافظة قنا بصرف مبالغ مالية من أموال الشركة والإستيلاء عليها لنفسه .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث استغل المذكور موقعة الوظيفى وطبيعة عمله وحرر عددا من الشيكات بموجب فواتير شراء قطع غيار سيارات وأدوات مكتبية وأدوية للعاملين بالشركة سبق أن صدر بموجبها شيكات وتظهيرها لنفسه وصرفها من حساب الشركة بأحد البنوك بمحافظة بقنا ، والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.