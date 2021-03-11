القبض على رئيس شركة ريجينا للمكرونة هارب من 103 سنوات أحكام بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على طارق عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية، لصدور أحكام قضائية ضده، بلغت سنوات السجن بها 103 سنوات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدقي، عن تردد رجل الأعمال على منطقة الدقي، ومطلوب القبض عليه، لصدور أحكام قضائية ضده فى العديد من القضايا الخاصة بالشيكات والأموال العامة، التي وصلت سنوات السجن بها إلى 103 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واقتياده إلى قسم شرطة الدقي، وتحرير محضر بواقعة القبض عليه، وتمت إحالته إلى نيابة الدقي للتحقيق.