العربية: إعدام 5 متهمين تابعين لداعش فى السعودية

إيمان حنا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة فى السعودية، حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى، مكونة من خمسة وأربعين متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم فى السعودية، المرسل من قيادات التنظيم الكائنة فى مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية، وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً. وفق موقع العربية.

وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التى حصلت فى السعودية، ومن أبرزها: الاشتراك فى اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادى، الذى اغتيل فى 27 /6/ 1437 هـ فى مركز العرجا بمحافظة الدوادمى، إضافة إلى اشتراكهم فى تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها.

وتورط أعضاء الخلية فى تفجيرى مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة فى المواجهة المسلحة مع رجال الأمن فى مركز سويف الحدودى بمحافظة عرعر.