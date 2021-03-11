الصين تعرض توفير لقاح كوفيد-19 للمشاركين فى أولمبياد طوكيو

كتب أحمد علوى

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس إن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت توفير جرعات من لقاح كوفيد-19 للمشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام وأولمبياد بكين الشتوي 2022.

وتأجلت ألعاب طوكيو لمدة عام بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق يوم 23 يوليو وتستمر حتى الثامن من أغسطس.