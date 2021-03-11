الصين تعرض توفير لقاح كوفيد-19 للمشاركين فى أولمبياد طوكيو

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس إن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت توفير جرعات من لقاح كوفيد-19 للمشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام وأولمبياد بكين الشتوي 2022.
وتأجلت ألعاب طوكيو لمدة عام بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق يوم 23 يوليو وتستمر حتى الثامن من أغسطس.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين الأربعاء تسجيل البر الرئيسي خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد-19انخفاضا من ثمانى حالات في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 16 مقابل تسعة في اليوم السابق.
ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.
ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90007 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.
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