السيدة انتصار السيسى: مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، فى كلمة متلفزة، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.
السيدة انتصار السيسى: مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030الخميس، 11 مارس 2021 03:23 م
السيدة انتصار السيسي
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