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السيدة انتصار السيسى: مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030

الخميس، 11 مارس 2021 03:23 م
السيدة انتصار السيسى: مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 السيدة انتصار السيسي
كتب سمير حسنى

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قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، فى كلمة متلفزة، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.


السيدة انتصار السيسي

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تمكين المراة

استراتيجية وطنية

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