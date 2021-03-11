السيدة انتصار السيسى: مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030

كتب سمير حسنى

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، فى كلمة متلفزة، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.