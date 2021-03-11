"الانتقاء والتوجيه".. وثائقى عن كيفية اختيار وتوزيع الأفراد بالقوات المسلحة

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلما وثائقيا، عن فرع "الانتقاء والتوجيه"، وهو أحد أهم الفروع داخل القوات المسلحة، والمسئول عن عملية اختيار وتوزيع المجندين داخل أسلحة القوات المسلحه المختلفة.





وفرع الانتقاء والتوجيه مهمته اختيار الفرد المناسب فى الوظيفة المناسبة به، خاصة أنه من الأفرع التى تهتم القيادة العامة للقوات المسلحة بتطويره بشكل مستمر، من الأفراد والمعدات، وبرز دوره بعد حرب 1967، حيث تم إنشاء فرع الانتقاء والتوجيه بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

واهتمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتطويره على مدار الأعوام السابقة، بهدف انتقاء وتوجيه الأفراد إلى أنسب الأسلحة والتخصصات المناسبة لقدراتهم باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، من خلال أطقم الانتقاء والتوجيه بمناطق التجنيد والتعبئة، وكذلك بجميع مراكز التدريب للأسلحة لتحديد المواصفات البدنية والعقلية لشبان التجنيد.