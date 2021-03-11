اليوم السابع
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اعتماد أول مخطط استراتيجى لمدينة جمصة بالدقهلية

الخميس، 11 مارس 2021 01:12 م
اعتماد أول مخطط استراتيجى لمدينة جمصة بالدقهلية محافظ الدقهلية يعتمد أول مخطط جمصة
الدقهلية - فريق المحافظات

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أول مخطط استراتيجى لمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، موضحا أن المخطط الجديد يساهم فى رفع مستوى المدينة من خلال احتوائه على رؤية مستقبلية سياحيا واقتصاديا واستثماريا، حيث يتيح وضع المشروعات المقترحة بها محل الدراسة.

 

ويشمل المخطط مناطق الاستخدامات المختلفة سواء كانت مناطق اسكان سياحى أو اسكان اجتماعى فضلا عن المناطق الاقتصادية والتجارية والترفيهية  ويجعل من مدينة جمصة بوابة محافظة الدقهلية على البحر المتوسط، بإعتبارها المصيف الاوحد بمحافظة الدقهلية.

 

وأضاف المحافظ فى بيان أنه خلال عام 2020 وحتى الآن تم الانتهاء من 103 مخططات استراتيجية وتفصيلية ومعدلا لمدن ومراكز وقرى الدقهلية من خلال خطة شاملة للتيسير على المواطنين بنطاق المحافظة.

 

جدير بالذكر أنه ساهم فى إنهاء المخططات المشار إليها بمحافظة الدقهلية الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وكذا هيئة عمليات القوات المسلحة.

ومن جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدى إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات للمراكز والمدن والأحياء المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل الجاد لإيجاد الحلول لجميع مشكلات المواطنين، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم


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مدينة جمصة

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