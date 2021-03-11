اعترافات تاجر مخدرات بالمطرية: كنت هبطل بيع الحشيش لما أعمل فلوس بس اتمسكت

كتب عبد الله محمود

" كسبت كتير من السكة الحرام ومشلتش حاجة لنفسى كل اللى جه من الحرام راح في الحرام، كنت مفكر أنى مش هقع، وكنت ناوى ابطل بعد ما أعمل قرشين ، بس اتمسكت فجأة " .. بتلك الكلمات اعترف عاطل 36 سنة، لجهىة التحقيق بعد القبض عليه أثناء تورطه فى ترويج "الحشيش"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وواجهت جهة التحقيق المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه من المطرية مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على عاطل 36 سنة، ، مقيم في المطرية، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة "الحشيش"، قبل ترويجها على عملائه.

وكشفت المعلومات عن أن المتهم اشترك مع آخرين في تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنية، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.