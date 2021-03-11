إنشاء وتطوير 11 مدرسة بفاقوس فى الشرقية بـتكلفة 53.3 مليون جنيه.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 11 مدرسة بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 53 مليون و 300 ألف جنيه، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم ، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعه مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مشددا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من كافة الاعمال طبقا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة فى العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض والاوبئة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جارى الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 11 مدرسة بمركز ومدينة فاقوس لتوفير 148 فصل وبتكلفة مالية بلغت 53 مليون و300 ألف جنيه ، حيث شملت : إنشاء جديد لمدرسة حامد عبد العزيز محيسن للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل وبتكلفة 8 مليون جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة الطيار أبو هاشم الابتدائية لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 500 ألف جنيه، إنشاء جديد لمدرسة جزيرة النص الابتدائية لإضافة 24 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 700 ألف جنيه ، إحلال كلى لمدرسة الشهيد سالم المنسى الإعدادية لتطوير 6 فصول وبتكلفة 3 مليون و 600 ألف جنيه، إحلال كلى لمدرسة الشهيد صبحى المنسى الابتدائية لتطوير 20 فصل وبتكلفة 6 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة الدكتور سعيد حسن عبد العال الابتدائية لتطوير 12 فصل دراسى وبتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه.

توسعة مدرسة الديدامون للتربية الفكرية لتطوير 3 فصول بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و 300 ألف جنيه وتوسعة مدرسة السعد سالم للتعليم الأساسى لتطوير 11 فصل وبتكلفة 3 مليون و 700 ألف جنيه، توسعة مدرسة كفر أبو غنيم للتعليم الأساسى لتطوير 11 فصل وبتكلفة 3 مليون و 400 ألف جنيه.

توسعة مدرسة سعده أبو خليل للتعليم الأساسى لتطوير 17 فصل وبتكلفة 5 مليون جنيه، توسعة مدرسة النحاسين الإعدادية المشتركة لتطوير 6 فصول وبتكلفة 2 مليون و 600 ألف جنيه.