إخلاء سبيل مهندسة تنظيم بالقليوبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة

القليوبية إبراهيم سالم

أخلت نيابة طوخ، سبيل مديرة تنظيم مدينة قها، المتهمة بمخالفات تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة خلال عملها بمجلس مدينة طوخ، قبل نقلها لمدينة قها يناير الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة لها، منها تسهيل استيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير، والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، وجرى القبض عليها.



وكانت قد تمكنت الجهات المعنية، من ضبط مهندسة بمدينة قها، في محافظة القليوبية، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، إلى جانب تزوير فى المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين بالفحص أن المهندسة تم تثبيتها بعام 2017 على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم حتى 31 يناير الماضى، وجرى انتدابها بمجلس مدينة قها، وتبين أن المخالفات عبارة عن تراخيص أرقام 318 و209، وتحرر محضر بالواقعة برقم 5794 جنح طوخ.

ووجهت الجهات المعنية لها تهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، ومازال التحقيق جاريا.