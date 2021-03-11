أخبار مصر.. الأرصاد تتوقع انخفاضا جديدا فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تصريحات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإن المنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد خلال اليومين الماضين تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وبأعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7 درجات كاملة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن المرتفع الجوى الذى يتقدم حاليا على محافظات الجمهورية تسبب فى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسجلت الحرارة 26 درجة مئوية مقارنة بأمس حيث وصلت الحرارة إلى 34 درجة، متوقعة انخفاضا آخر في درجات الحرارة غدا الجمعة لتسجل نحو 23 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس الجارى بالمجان



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجارى، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" يهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن الحملة الأولى التى انطلقت يوم 28 فبراير الماضى نجحت فى تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلاً من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.





البنك المركزى: بدء طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجارى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

وشدد البنك المركزى على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

وفى السياق ذاته، يبدأ البنك المركزى المصرى فى طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجارى بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية "البوليمر"، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.





الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى .. فيديو



واصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من تقديم طلب تركيب ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً، من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور لـ12 حالة وفاة و19 مصابا



أعلنت مصادر، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بحريق مصنع بحي إسكان الشباب في العبور، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات حتي الآن 12 حالة وفاة، بالإضافة إلي 19 مصابا، فى الوقت الذى لم يصدر فيه أى بيان رسمى حتى الآن حول أعداد الوفيات والمصابين، حيث تم نقل المصابين لمستشفي السلام والمستشفيات المجاورة بالشرقية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق، بالإضافة إلي الدعم المقدم من محافظة الشرقية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولات السيطرة علي النيران.

وكان حريق هائل قد نشب داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.