1418 سيدة بالحسينية تنتفع من قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

أختتمت مديرية الصحة بالشرقية ، فعاليات قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمركز ومدينة الحسينية، والتى استمرت لمدة ثلاث أيام متتالية ، منذ الأحد الماضى ، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، فى بيان له، اليوم، الأربعاء، أن الفرق الطبية قدمت خدماتها لعدد 1418 منتفعة، من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بالحسينية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بالمناطق العشوائية والمحرومة، لضمان وصول الخدمة لجميع السيدات المستهدفات بالنجوع والقرى التابعة لمركز الحسينية.

حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 1100 سيدة، وفحص 108 حالة بالسونار، وتوقيع الكشف الطبى فى عيادة النساء لعدد 210 حالات ، بجانب متابعة الحمل ، والباطنة ، والأطفال .

كما تم تنفيذ عدد من الندوات الإعلامية التوعوية بالقافلة، والتى تم عقدها بمراكز الشباب والكنائس والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والوحدات الصحية، عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأنواع الوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج المبكر، والإنجاب المتكرر، ومضار ختان الإناث.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومدير إدارة الحسينية الصحية، ولجميع فريق العمل المشارك على المجهود المبذول لصالح السيدات بالمحافظة.

فى سياق متصل ، شنت إدارة التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع مفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات بمركز ومدينة فاقوس.

وأسفرت جهود الحملة من ضبط وتحريز 1218 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة فى أدوية مدرجة بجدول المواد المخدرة، "89 قرص ترامادول مهرب" وبعضه منتهى الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، بالإضافة لعينات دوائية مجانية غير مصرح ببيعها.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة ، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم 4894 ، 4895 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة فاقوس ، كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لأحد المخالفين ، وتشميع 2 صيدلية ، تم صدور قرار غلق إدارى بحقهما نظرا لوجود مخالفات بهما.

وأكد "مسعود" على إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



الكشف على السيدات بقافلة تنظيم الاسرة