اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكالة أنباء الإمارات تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصرى

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:19 م
وكالة أنباء الإمارات تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الخليج مرتبط بالأمن المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تقديره واحترامه لدول الخليج على وقوفها بجانب مصر، وتأكيده أن أمن الخليج مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.
 
ونقلت (وام) عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله -في كلمته أمس- "نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للاشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث".
 
ونوهت (وام) بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب عميقة ومتجذرة وممتدة عبر التاريخ، وتشديده على أن مصر تسعى دائما لتطوير هذه العلاقات وجعلها مستقرة، وأن هذا هو النهج المصري في العلاقات مع الأشقاء العرب في ظروف الاتفاق أو الاختلاف.

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الإمارات

أمن مصر

أمن الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى لرئيس جهاز الاستخبارات الفرنسى: استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب وتحقق الأمن للمنطقة.. "برنارد إيمييه" ينقل تحيات "ماكرون" للرئيس.. ويؤكد: الخط الأحمر الليبى دفع المسار السياسى لتسوية القضية

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:33 م

الرئيس السيسى: استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:18 م

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مخابرات فرنسا بحضور الوزير عباس كامل

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:12 م

الرئيس السيسي أب للجميع.. شاهد ماذا قال أهالى الشهداء فى يوم الشهيد ببورسعيد

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة