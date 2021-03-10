وزير خارجية بوروندى يبحث مع سفير مصر ترسيخ أطر التعاون الثنائى بين البلدين

كتب : أحمد جمعة

استقبل اليوم وزير خارجية بوروندي البرت شينجيرو السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي.



تناول اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، وأكد السفير المصرى حرص مصر على توطيد علاقاتها مع جمهورية بوروندي الشقيقة، وهو ما ثمنه وزير الخارجية البوروندى، مؤكداً الحرص البوروندى المماثل لتعزيز العالقات مع مصر الشقيقة الكبرى في أفريقيا والدولة ذات المكانة والدور المقدرين للغاية على الساحتين الأفريقية والدولية.



كما تطرق اللقاء لبحث سبل الإسراع فى اتفاق الجانبين على عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية لتكون بمثابة الأدوات التنفيذية والعملية لتعزيز وترسيخ أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفى ظل حرص مصر على تقديم المزيد من الدعم والمساندة للقيادة البوروندية والتي تضطلع حالياً بتنفيذ برنامج إصلاحات موسع يشمل تعزيز مسار التنمية بمفهومها الأرحب اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لتحقق طموحات الشعب البوروندى الشقيق.



وأعرب وزير الخارجية البوروندى في هذا السياق للسفير المصرى، عن تقدير القيادة والشعب البوروندى الكبير للاهتمام الحقيقى من السيد رئيس الجمهورية بدعم بوروندي، وهو ما ينعكس تنفيذياً على أرض الواقع وبشكل ملموس.