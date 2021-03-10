والد الطبيب المكرم من الرئيس السيسى: سعداء بتكريم الرئيس وأملنا فى ربنا كبير

كتب أحمد عرفة و محمد شرقاوى

قال الحاج سامي قنيبر، والد الطبيب الذي كرمه الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية، إنه سعيد جدا بتكريم الرئيس السيسي لنجله، معقبا: "عايزينه يتعالج مش عايزين أي حاجة تانية".



وأضاف الحاج سامي قنيبر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن نجله ظل لمدة 11 عاما لا ينجب، وبعدما كرمه ربنا بأول مولود له، رأه مرة واحدة فقط بعد ولادة طفله، ثم فقد بصره.



وأشار والد الطبيب الذي كرمه الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية، إلى أن الأمل في ربنا في عودة بصر نجله.

كما قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، للطبيب الذى فقد بصره بسبب عمله في مواجهة فيروس كورونا، يحمل رسائل هامة للغاية، على رأسها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهموم بالمواطن المصرى.



وأضاف الأمين العام للمستشفيات الجامعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس يضع نصب عينه المواطن المصرى، ويكرم كل من يضحى من أجل وطنه، حيث يكرم من يضعون أنفسهم في الصفوف الأولى للدفاع عن البلاد، كما يكرم من يدافع عن المصريين ويحميهم من كورونا.



وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن السيسى مهموم بكل من يقدم تضحية للوطن، حيث إن الرئيس السيسى كرم الطبيب خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسى متابع دقيق جدا لنبض الشارع.