اليوم السابع
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نموذج جديد لصناديق القمامة بالقليوبية.. و63 صندوقا لدعم المنظومة.. صور

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:04 م
نموذج جديد لصناديق القمامة بالقليوبية.. و63 صندوقا لدعم المنظومة.. صور تصميم جديد لصندوق القمامة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نموذجا جديدا لتطوير صناديق القمامة، وأيضا تطوير وتجهيز عربات الكبس، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة البيئة والنظافة.

وأوضح المحافظ، أن تلك الصناديق تم تصنيعها بتصميمات عصرية، وحديثة وبها مدخل للقمامة والمواد الصلبة، ويبلغ سعة الصندوق 1.5م3 وعرض الصندوق حوالي 1.9 م، والارتفاع حوالي 2م والصندوق مصنع من الصاج ويحتوى على 4 أرجل بتكلفة 15 ألف جنيه، وسيتم تعميم التجربة على مجالس المدن والأحياء.

وأشار إلى أنه سيتم التعاقد على شراء 65 صندوقا يتم توزيعها على مجالس المدن والأحياء، ويتم نقل وتفريغ الصندوق بواسطة الكباس أو العربات المجهزة ومزود بقفل محكم ذو مقبض خاص للفتح.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، موضحا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

الصناديق الجديدة للقمامة بالقليوبية

الصناديق الجديدة للقمامة بالقليوبية

 

تصميم صندوق القمامة الجديد
تصميم صندوق القمامة الجديد

 

خلال تفقد الصناديق
خلال تفقد الصناديق

 

صناديق القمامة الجديدة
صناديق القمامة الجديدة

 

محافظ القليوبية يتفقد الصناديق الجديدة
محافظ القليوبية يتفقد الصناديق الجديدة

 


اخبار القليوبية

منظومة النظافة بالقليوبية

صناديق القمامة بالقليوبية

مدينة بنها

محافظة القليوبية

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