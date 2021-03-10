مطار القاهرة يسير اليوم 29 رحلة جوية للسعودية تنقل على متنها 2486 راكب

يسير مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، علي مدار اليوم 29 رحلة جوية للملكة العربية السعودية تنقل علي متنها 2486 راكبا، وقالت مصادر بالمطار إن صالات السفر بمبانى المطار المختلفة سيرت اليوم 16 رحلة لوجهات مختلفة بالمملكة العربية السعودية منها الرياض جده القصيم حائل الرياض الدمام جدة المدينة القسيم وكان على متنهم 842 راكبا من جنسيات مختلفة وأطقم طبية وعائلاتهم ودبلوماسيين.

فى حين استقبلت صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 16 رحلة من كلا من الرياض جده حائل الدمام القصيم الرياض المدينة نقلت على متنها 1644 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.