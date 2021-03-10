اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل شخص بلا مأوى لدار رعاية بالجيزة

الأربعاء، 10 مارس 2021 04:42 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل شخص بلا مأوى لدار رعاية بالجيزة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل "م.ع.ع." 47 سنة، بلا مأوى، كان يقيم بالميدان الابراهيمى، لدار بفيصل تابعة لمحافظة الجيزة.

يأتى ذلك؛ ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين، والتى أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتى تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدنى وأهالى المحافظة ،لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.


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