علاج طفل على نفقة الدولة ومساعدات إنسانية لـ 5 أسر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

خلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (5) من الأسر الأكثر احتياجا، والتى تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها لتساعدها على تحمل أعباء المعيشة مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي، وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم والتى أسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، وكذلك تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة لتوفيرعلاج على نفقة الدولة لطفل يُعانى من شلل أطفال ويحتاج لعملية شد أوتار، كما تم مخاطبة وكيل أول مديرية وزارة التربية والتعليم، لإعفاء طفلتين من المصروفات لمرض الأب.

وجه السكرتير العام المساعد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على تشجيع المواطنين للإعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة ، كلف السكرتير العام المساعد وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين فى العمل وتوفير حياة كريمة لهم.