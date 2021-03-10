ضع سؤالا تتمناه وأجب عليه.. التحقيق مع مدرس بكلية هندسة خالف معايير الامتحان

قنا صابر سعيد

قرر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إحالة مدرس بكلية الهندسة للتحقيق لمخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تصريحات له، إنه تم إحالة الدكتور "ع. و" المدرس بكلية الهندسة للتحقيق، لوضعه سؤال "اختر سؤال كنت تتمنى وجوده فى الامتحانات وأجب عليه"، فى امتحان مادة مقاومة وتكنولوجيا المواد، لطلاب الفرقة الثانية قسم الهندسة المدنية.

وأشار غرباوى إلى أنه تمت إحالة الأمر للشئون القانونية لعدم الالتزام بوضع الأسئلة، وتشكيل لجنة لتصحيح هذه الورقة الامتحانية، بعد منع المدرس من تصحيح المادة.