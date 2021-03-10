ضبط 6 آلاف كيلو سكر وزيت تموينى داخل مخزن قبل بيعه فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 4 آلاف كيلو سكر و2 طن زيت تموينى داخل مخزن قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء خلال حملة تموينية بنطاق مركز فاقوس.

وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها أوضحت وكيلة الوزارة، فى بيان، إنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية بالمديرية ومجدى فرج رئيس قطاع وسط الشرقية بالاشتراك مع إدارة تموين فاقوس وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بأحد مزارع فاقوس وسط الأراضى الزراعية يوجد به 4 آلاف و60 كيلو جرام سكر تموين و170 كرتونة زيت تموينى مختلف الأصناف بإجمالى وزن 2 طن و40 لتر زيت تموينى يصرف بموجب البطاقات التموينية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 40 كرتونة زيت طعام معبأ بالمصنع ومجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5610 لسنة 2021 جنح أمن دوله طوارئ مركزفاقوس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.