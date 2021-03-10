ضبط شركة إنتاج وستديو تسجيل صوتى غير مرخص بالدقى

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" مقره بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبط "وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى محمل عليها برامج مونتاج، كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية، وآخرى يتم استخدامها دون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتحوى برامج حاسب آلى ونظام تشغيل مقلدة ومنسوخة بدون موافقة الشركات مالكة تلك البرمجيات – مايك صوت يتم إستخدامة فى أعمال التسجيل الصوتى – جهاز ميكسر صوت ) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.