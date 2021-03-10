صيدلة حلوان تبدأ تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية.. صور

كتب محمد صبحى

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، الاختبارات الإلكترونية والتى تطبق بالكلية لأول مرة، حيث تعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التى يجرى بها الاختبارات الالكترونية عبر المنظومة التى دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان اليوم، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها، فى ظل الانطلاق التدريجى نحو التحول الرقمى الشامل فى منظومة التعليم، لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.

وذكر بيان الجامعة، أن كلية الصيدلة تعد أولى كليات الصيدلة التى تبنت تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التى تبث من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة يارا عصام مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.

وأشار الدكتور سامح سرور، إلى أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية من أجل دعم العملية التعليمية، حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعى الفروق الفردية بين الطلاب، وتوفر السرعة والدقة فى الحصول على النتائج، كما أنها تسهم فى إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس على تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.

وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمى بالجامعة، حيث قام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بتنظيم جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية، والتأكد من تذليل أى عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوى للطلاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذى من قبل الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب الدكتورة منى نصر المدير التنفيذى للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمى والدكتورة سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.

جولة عميد كلية صيدلة