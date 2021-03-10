صفحة "اليوم السابع" على "إنستجرام" تصل إلى 9 ملايين متابع

كتبت مريم بدر الدين

استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على القمة، تخطت صفحة "اليوم السابع" عبر موقع "إنستجرام"، 9 ملايين متابع، لتؤكد الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى "اليوم السابع" وشفافيتها ومصداقيتها.

وذلك في خطوة تعكس الثقة التى يوليها القراء لصحيفة وموقع "اليوم السابع" على مدار سنوات طويلة من التفوق والنجاح، وذلك انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية، المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.



صفحة اليوم السابع على إنستجرام

وبهذه الخطوة ومع تزايد عدد قراء ومتابعى موقع وصفحات "اليوم السابع" على منصات السوشيال ميديا المختلفة، فإن الصحيفة والموقع الإلكترونى يؤكدان من جديد، صدارتهما وتفوقهما على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية فى أفضل صورة، وبدقة كبيرة، تعتمد فى المقام الأول على احترام القارئ وتقدم له المعلومة أو الخدمة فى قالب جذاب ومتجدد باستمرار.

الطفرة التى شهدتها حسابات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى هذه الحسابات وزيادة أعداد متابعيها يوميا بعد يوم، ترجع لثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى، مصريا وعربية، لإدراك المتابعين على أنهم سيجدون كل ما يبحثوا عنه سواء فى الموقع الإلكترونى أو من خلال الحسابات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا تنبع ثقة القراء فى اليوم السابع، من دقة المعلومات والأخبار التى ينشرها اليوم السابع عبر موقع أو على منصاته فى وسائل التواصل الاجتماعى.