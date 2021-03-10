سى.بى.إس: أكثر من 49 مليون شخص شاهدوا مقابلة هارى وميجان

ذكرت شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية أن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هارى وزوجته ميجان وكان لها وقع الصاعقة، وتم بث المقابلة، التي وجه فيها الزوجان اتهامات بالعنصرية والتجاهل ووجود تناحر داخل العائلة المالكة، عبر شبكة (سي.بي.إس) يوم الأحد وعلى محطة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية يوم الاثنين، ولا تزال المقابلة متاحة على منصات البث.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) وهي وحدة تابعة لشركة فاياكوم سي.بي.إس أن اعداد المشاهدين تتزايد وانها قد تعيد بث المقابلة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جمهور التلفزيون فى الولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون من العدد الإجمالي للمشاهدين، ما يجعلها أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار في فبراير2020.