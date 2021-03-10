سقوط متهم باختراق حساب سيدة على "فيس بوك" ومحاولة ابتزازها

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على طالب مقيم بمحافظة أسيوط بتهمة اختراق حساب سيدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وابتزازها مالياً نظير عدم نشر ما تحصل عليه من صور ومقاطع فيديو ومحادثات خاصة بها.

وعثرت القوة بحوزة المتهم على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، فضلاً عن اختراقه لـ 17 حساب آخرين ومحاولة ابتزاز بعض أصحابهم ولكن لم يتقدموا ببلاغات.

وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب تلك الوقائع بغرض الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.