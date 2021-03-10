رفع كفاءة الطرق والشوارع بالوادى الجديد بـ40 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة".. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس محسن مغربى، مدير عام الطرق بمحافظة الوادى الجديد، بدء أعمال الحفر بخطة الرصف ورفع الكفاءة لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمركز بلاط والتى تبلع تكلفتها 10 ملايين جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتكثيف جهود رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف مغربى، أنه تم البدء فى إنشاء طبقة الأساس بطريق المجمع الطبى بمدينة موط بالداخلة ضمن خطة الرصف المعتمدة للمركز والتى تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، وتشمل عدد من الطرق بنطاق المركز.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عقد الأحد الماضى، اجتماعاً مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى الذى يزور المحافظة لمتابعة المشروعات التى تنفذها الهيئة بالمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة ميرفت شحاتة، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات التى تنفذها الهيئة بالمحافظة ونسب التنفيذ بها، ومناقشة المعوقات لإيجاد حلول لها، حيث تبلغ أطوال المشروعات 27 كم بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناقشة دراسة استخدام تقنية الصيانة الذكية لرفع مستوى كفاءة الطرق بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس بشكل تجريبى.

وعقب الاجتماع، أجرى الزملوط ومصطفى جولة تفقدية على الطبيعة لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذى تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات أقل خطورة وأمنه للحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق، بالإضافة إلى إسهامه فى دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.



رصف-الشوارع



شوارع-الوادي-الجديد



جانب-من-أعمال-رصف-الشوارع



جانب-من-رفع-كفاءة-الشوارع



رصف-الطرق