" دكان الفرح " يجهز 56 عروسا فى سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للأولى بالرعاية

سوهاج محمود مقبول

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الأربعاء، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، 56 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينفذها صندوق "تحيا مصر".

وأعرب محافظ سوهاج فى بيان عن خالص تهانيه للفتيات متمنيا لهن حياة سعيدة، وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم لمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، والاهتمام اللامحدود لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بدور "صندوق تحيا مصر"، وأنشطته المستمرة بسوهاج ودعمه المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "نور حياة" و"أطفال بلا مأوى"، و"حياة كريمة"، وكذلك مبادرة "دكان الفرحة" .

يذكر أن الأجهزة المقدمة تشمل العديد من مستلزمات الزواج ومنها " بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وسخان، ومكواة، ومروحة، و مرتبة اسفنجية، ومجموعة من مستحضرات التجميل".



الفتيات أما ديوان محافظة سوهاج



تسليم جهاز العروسة