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جنح الأقصر تقضى ببراءة المتهمين الأربعة فى واقعة التنمر على شيكابالا

الأربعاء، 10 مارس 2021 10:59 ص
جنح الأقصر تقضى ببراءة المتهمين الأربعة فى واقعة التنمر على شيكابالا اللاعب شيكابالا
الأقصر – أحمد مرعى

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قضت محكمة جنح قسم الأقصر، برئاسة المستشار معتز أحمد محمد، اليوم الأربعاء، في القضية المعروفة إعلامياً بالتنمر ضد لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق وشهرته "شيكابالا"، وذلك بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء، حكمها فى القضية رقم 14087 لسنة 2020 جنح قسم الأقصر، ببراءة جميع المتهمين من الاتهام المسند إليهم.

البداية كانت فى أول ديسمبر 2020 بتلقى اللواء عاصم يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة التنمر على أحد لاعبى نادى الزمالك بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشمل قيام عدد من الأشخاص بحمل كلب أسود اللون يرتدي "تي شيرت أبيض" للتنمر على محمد عبد الرازق وشهرته "شيكابالا" وسط هتافات مسيئة للاعب.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصرى، تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازم تم ضبط المتهمين الأربعة بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وأصدرت المحكمة اليوم قرارها ببراءة جميع المتهمين.


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براءة المتهمين بالتنمر على شيكابالا

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